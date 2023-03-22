خصلات من شعر بيتهوفن تكشف أسرارا صادمة عن صحته ووفاته

كان تعريفًا للعبقرية الموسيقية التي تكافح الصمم من أجل تأليف سيمفونيات تبهر العالم رغم عدم سماعه لها بشكل صحيح، بيتهوفن الموسيقي الذي لاحقته الأمراض طوال حياته، فـ خلصات من شعر رأسه كشفت أسرار عن صحته وحالته الجسدية.

ويبدو أن بيتهوفن لم يتمتع بصحة جيدة على جميع الأصعدة، فقد كان مصابًا أيضًا بالتهاب الكبد B وخطر وراثي للإصابة بأمراض الكبد ، مما يعني أن حبه للنبيذ ربما لم يكن السبب الوحيد لوفاته.

قام علماء الوراثة بتجميع التاريخ الطبي لودفيج فان بيتهوفن ، الذي توفي عام 1827 ، باستخدام أدلة من خمس خصلات تم التحقق منها من شعره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي نظرية شائعة مفادها أن بيتهوفن أصبح أصمًا بسبب الرصاص ، الذي استخدم لتحلية النبيذ في القرن التاسع عشر ، ربما تم نقضها من خلال الدراسة الجديدة.

استندت هذه النظرية إلى حد كبير على خصلة شعر يعتقد أنها تخص الملحن ، بينما هناك نظرية جديدة مثيرة حول الملحن ، حيث وجد التحليل الجيني طفلاً غير شرعي داخل شجرة عائلته، فهذه النتيجة ، من أقارب بيتهوفن المعاصرين الذين تسلسلت جيناتهم ، غير دقيقة ، ويمكن أن تحدث في وقت متأخر حتى سبعة أجيال بعد بيتهوفن.

لكن من الممكن بشكل مثير أن يكون الملحن نفسه نتاج علاقة غير مشروعة ، وأن الأخ غير الشقيق لأخيه كاسبار فقط ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك.

في عام 1802 ، طلب بيتهوفن من طبيبه أن يصف مرضه وأن يجعل هذا السجل علنيًا، بينما ظلت صحة الرجل العظيم وسبب الوفاة موضع نقاش منذ ذلك الحين ، ولكن دون الاستفادة من الأبحاث الجينية في السابق.

قال تريستان بيج ، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة كامبريدج: "سيجد معظم الأشخاص الذين يجرون الاختبارات الجينية للمتعة ، بمن فيهم أنا ، أنه لا يوجد شيء خطأ معهم ، فهم مرتبطون بكل شخص يعتقدون أنهم كذلك ، و النتائج غير مفاجئة".

لكن في هذه الدراسة ، حصل على نتائج رائعة في كل فرع نظرنا إليه ، من مخاطر المرض إلى شجرة العائلة، "بعد ثماني سنوات ، كان ذلك مثيرًا للغاية".

الدراسة التي استمرت ثماني سنوات ونُشرت في مجلة Current Biology حللت ثماني عينات شعر منسوبة إلى بيتهوفن.



الباحثون ، الذين فحصوا 18 قدمًا (555 سم) من شعر بيتهوفن في المجموع ، لم يجدوا أي سبب وراثي لصممه الشهير ، والذي بدأ مع طنين الأذن وفقدان الترددات العالية في العشرينات من عمره وأدى إلى إصابته بالصمم إلى حد كبير بحلول عام 1818.

لم يكن هناك سبب وراثي واضح لآلام البطن 'البائسة' ونوبات الإسهال التي ابتليت بها العبقرية منذ أوائل العشرينات من عمره ، على الرغم من أنه يمكن استبعاد مرض الاضطرابات الهضمية وعدم تحمل اللاكتوز وكان المؤلف يتمتع ببعض الحماية الجينية ضد القولون العصبي.

في صيف عام 1821 ، تعرض بيتهوفن لأول هجومين على الأقل من نوبات اليرقان ، وهو أحد أعراض أمراض الكبد، ولطالما كان يُنظر إلى تليف الكبد على أنه السبب الأكثر احتمالًا لوفاته عن عمر يناهز 56 عامًا.

اكتشف الباحثون عددًا من عوامل الخطر الجينية لأمراض الكبد ودليل على الإصابة بالتهاب الكبد B في الأشهر التي سبقت مرض الملحن النهائي.

قال بيج: “نأمل أنه من خلال إتاحة جينوم بيتهوفن للجمهور للباحثين ، وربما إضافة المزيد من الأقفال الموثقة إلى السلسلة الزمنية الأولية ، يمكن يومًا ما الإجابة عن الأسئلة المتبقية حول صحته وعلم الأنساب”.

