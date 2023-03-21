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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في عيد الأم.. الآباء الجدد يحتاجون إلى علاج نفسي وعقلي

صدى البلد

إنجاب أطفال والاعتناء بهم ليست وظيفة الأم وحدها، بل على الأب المشاركة في تلك الرحلة الطويلة التي تبدأ من لحظة حمل الأم؛ لذلك أشارت هيئة الصحة البريطانية إن الآباء الجدد يجب أن يحصلوا على دعم أفضل لـ الصحة العقلية؛ حتى يتمكنوا من المساعدة في تخفيف الضغط عن الأمهات.

وتظهر الأبحاث أن حوالي واحدة من كل 4 نساء تعاني من مشاكل الصحة العقلية أثناء الحمل أو في فترة ما بعد الولادة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقد يعاني ما يصل إلى نصف شركاء الأمهات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة من الاكتئاب أيضًا.

في إحدى المدونات، أشاد المدير الإكلينيكي الوطني المساعد للصحة العقلية في فترة ما حول الولادة في NHS England، الدكتور جايلز بيرسفورد، والبروفيسور جاكلين دانكلي بينت، بالخدمات الجديدة التي كانت تدعم الآباء الذين يشعرون بالخوف والارتباك، أو غير متأكدين من كيفية دعمهم.

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وأوضحوا: "من خلال هذه الأنشطة؛ يمكن للآباء الجدد اكتساب الثقة، كآباء، والتحدث عن صحتهم العقلية، وهذا يحدث فرقًا حقيقيًا في كيفية دعم الأمهات بعد ذلك.

كما أثاروا مخاوف بشأن صورة الأمهات، باعتبارهن أبطالنا الخارقين في العصر الحديث، وبذلك يضغطون على النساء الحوامل والأمهات الجدد.

وغالبًا ما يُنظر إلى الأمهات، على أنهن ركائز الحياة الأسرية، وهذا يأتي مع الكثير من الضغط ويمكن أن يؤثر سلبًا على النساء.

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