ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

التقطت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء فيديو جديد لـ لحظة صادمة على سطح الشمس، حيث رصد الفيديو إعصار شمسي ضخم أكبر بـ 14 مرة من دوامات الأرض .

بلغ ارتفاع الإعصار ، المكون من البلازما والحرارة ، أكثر من 74500 ميلاً وانتقل إلى 310 ألف ميل في الساعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم رصد العرض الكوني من قبل المصور الفلكي أبولو لاسكي ، الذي استخدم صورًا من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا لإنشاء مقطع فيديو مذهل.

قال لاسكي ، من ولاية إلينوي ، إن الإعصار كان يلتف على القطب الشمالي للشمس لمدة ثلاثة أيام ، وألقى سحابة ضخمة من الغاز الممغنط في الفضاء.

تحدث الأعاصير الشمسية بسبب الهياكل المغناطيسية الحلزونية الشكل التي ترتفع من الشمس وتتأصل في السطح الشمسي عند كلا الطرفين.

عندما ينطلق عمود من البلازما ، يُعرف باسم البروز ، داخل هذا الهيكل ، يتم توجيهه على طول مجاله المغناطيسي الحلزوني ، مما يتسبب في دوران البلازما وتشكيل إعصار.

قال لاسكي: "لم أر شيئًا كهذا في كل سنواتي التي أشاهد فيها الشمس، إنه لا يتوقف أبدًا عن الإعجاب"، فقد تعرضت الشمس لسلوك غريب مؤخرًا في فبراير ، انفصلت قطعة من قطبها الشمالي.

يُظهر مقطع فيديو خيطًا عملاقًا من البلازما ، أو الغاز المكهرب ، ينطلق من الشمس ، ويفصل ثم يدور في دوامة قطبية ضخمة، بينما يحير علماء الفلك ، فإنهم يتوقعون أن الشهرة لها علاقة بانعكاس المجال المغناطيسي للشمس الذي يحدث مرة واحدة في كل دورة شمسية.

ونشرت متنبئة الطقس الفضائي تاميثا سكوف مقطع الفيديو على تويتر ، وقالت إن المقطع التقطه مرصد سولار ديناميكس التابع لناسا، وتصف ناسا الشعيرات الشمسية بأنها سحب من الجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس ، مرتبطة بها بواسطة قوى مغناطيسية.

تظهر هذه على شكل خيوط ممدودة وغير مستوية تنطلق من سطح الشمس، ويظهر الشهرة التي ذكرها سكوف بدقة عند خط عرض 55 درجة حول التيجان القطبية للشمس كل 11 عامًا.