عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

صدى البلد

التقطت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء فيديو جديد لـ لحظة صادمة على سطح الشمس، حيث رصد الفيديو إعصار شمسي ضخم أكبر بـ 14 مرة من دوامات الأرض .

بلغ ارتفاع الإعصار ، المكون من البلازما والحرارة ، أكثر من 74500 ميلاً وانتقل إلى 310 ألف ميل في الساعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

دوا كحة لأخويا تعبان.. فيديو مؤثر لطفلين داخل صيدلية| فيديو

txt

بمثابة كارثة.. العلماء يعثرون على صخور بلاستيك في البرازيل

تم رصد العرض الكوني من قبل المصور الفلكي أبولو لاسكي ، الذي استخدم صورًا من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا لإنشاء مقطع فيديو مذهل.

قال لاسكي ، من ولاية إلينوي ، إن الإعصار كان يلتف على القطب الشمالي للشمس لمدة ثلاثة أيام ، وألقى سحابة ضخمة من الغاز الممغنط في الفضاء.

تحدث الأعاصير الشمسية بسبب الهياكل المغناطيسية الحلزونية الشكل التي ترتفع من الشمس وتتأصل في السطح الشمسي عند كلا الطرفين.

عندما ينطلق عمود من البلازما ، يُعرف باسم البروز ، داخل هذا الهيكل ، يتم توجيهه على طول مجاله المغناطيسي الحلزوني ، مما يتسبب في دوران البلازما وتشكيل إعصار.

قال لاسكي: "لم أر شيئًا كهذا في كل سنواتي التي أشاهد فيها الشمس، إنه لا يتوقف أبدًا عن الإعجاب"، فقد تعرضت الشمس لسلوك غريب مؤخرًا في فبراير ، انفصلت قطعة من قطبها الشمالي.

txt

بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

txt

وجهها تحول إلى اللون الأزرق.. مذيعة أمريكية تنهار على الهواء مباشرة.. فيديو

يُظهر مقطع فيديو خيطًا عملاقًا من البلازما ، أو الغاز المكهرب ، ينطلق من الشمس ، ويفصل ثم يدور في دوامة قطبية ضخمة، بينما يحير علماء الفلك ، فإنهم يتوقعون أن الشهرة لها علاقة بانعكاس المجال المغناطيسي للشمس الذي يحدث مرة واحدة في كل دورة شمسية.

ونشرت متنبئة الطقس الفضائي تاميثا سكوف مقطع الفيديو على تويتر ، وقالت إن المقطع التقطه مرصد سولار ديناميكس التابع لناسا، وتصف ناسا الشعيرات الشمسية بأنها سحب من الجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس ، مرتبطة بها بواسطة قوى مغناطيسية.

تظهر هذه على شكل خيوط ممدودة وغير مستوية تنطلق من سطح الشمس، ويظهر الشهرة التي ذكرها سكوف بدقة عند خط عرض 55 درجة حول التيجان القطبية للشمس كل 11 عامًا.

ناسا الفضاء إعصار شمسي الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

دوا كحة لأخويا تعبان.. فيديو مؤثر لطفلين داخل صيدلية| فيديو

بمثابة كارثة.. العلماء يعثرون على صخور بلاستيك في البرازيل

سيدة من بيرو تتصرف بغرابة أمام جبل ينهار.. وكانت نهايتها صادمة| فيديو

القصر الملكي يبرم صفقة جديدة مع هاري وميجان

بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

وجهها تحول إلى اللون الأزرق.. مذيعة أمريكية تنهار على الهواء مباشرة.. فيديو

مع قرب حلول رمضان.. بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة»| ما قصتها؟

سفير كوريا الجنوبية يفاجئ شابة مصرية في الشارع.. ما القصة؟ فيديو

ترشيحاتنا

نائلة جبر: رغم قصص الكفاح والصعوبات الكثيرة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية

مدير قطاع الناشئين بالزمالك يكشف قرارات واقعة الاعتداء على لاعب غزل المحلة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

فوائد توثيق الطلاق للزوجة.. يعددها علماء الأزهر

عمرو أديب: تحرك غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ