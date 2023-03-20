دوا كحة لأخويا تعبان.. فيديو مؤثر لطفلين داخل صيدلية| فيديو

رصد مقطع فيديو موقف انساني لطفل وأخيه داخل إحدى الصيدليات الكبرى في مصر، أثار مشاعر الامتنان لموقف الأخ تجاه أخيه الأصغر منه في السن.





داخل إحدى الصيدليات وثقت كاميرا أحد الزبائن في الصيدلية، لحظة دخول طفلين أشقاء, وبينما كانت الصيدلية مزدحمة بالزبائن، اخترق الطفل الكبير بصوته صفوف الحاضرين" ممكن تجيب دوا كحة للعيل الصغير.. ده اخويا ".





لحظات لم يتلقى فيها الطفل حافي القدمين استجابة ثم جاءه الرد:"معاك فلوس ولا مش معاك"، بييجي الأخ الذي يبدو عليه أنه من سكان الشارع هو وأخيه"لا والله مش معايا فلوس .. ده احنا غلابة".

تأخرت الاستجابة على زجاجة دواء الكحة، فافترش الأخوين الأرض حتى يحصلا على مرادهم، ولكن مارس الأخ الكبير دوره في طمأنة الاخ الأصغر:"في حد هيجيب لنا العلاج".

ثواني تالية وحصلا الشقيق الأكبر على دواء الكحة لأخيه الأصغر وتوجه بالشكر إلى الطبيب بالصيدلية " شكرًا يا عمو".





انتشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووصل عدد المشاهدين أكثر من ٢ مليون مشاهدة، بخلاف الاف التعليقات والتي كان من ضمنها تشجيع لـ الأخ الاكبر"الاخ الكبير عندما يكبر سيصير رجل عظيم".

فيما نالت الانتقادات من مصور الفيديو " المصور ما وضعه يجمع استعطاف دون أن يساعد!".