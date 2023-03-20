القصر الملكي يبرم صفقة جديدة مع هاري وميجان

عقد دوق ودوقة ساسكس صفقة جديدة مع قصر باكنجهام بشأن إيجار منزل فروغمور في أواخر عام 2020.

في سبتمبر 2020، بعد وقت قصير من الإعلان عن دخولهم في شراكة متعددة السنوات مع عملاق البث نيتفليكس، رد ميغان وهاري 2.4 مليون جنيه إسترليني مأخوذة من المنحة السيادية لتجديد الكوخ في وندسور عندما كانوا عروسين حديثا.

في ذلك الوقت، قال القصر إن مقر الإقامة سيظل المنزل الرسمي لـ ميجان وهاري وأرشي في المملكة المتحدة، على الرغم من انتقالهم إلى الولايات المتحدة قبل أشهر.

ولكن تم الإبلاغ أن ساسكس ستدفع "سعرا تجاريا" لمنزل وندسور، قال مسؤولو القصر إن الدفعة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات قدقضت على التزامات الإيجار للزوجين، تم أخذ القيمة المتزايدة للمنزل في أعقاب التجديدات على أنها "إيجار بدلا من ذلك".





قال متحدث باسم القصر لصحيفة ذا ميل يوم الأحد: "ساهم دوق ودوقة ساسكس بمبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني في المنحة السياديةالتي غطت تجديد Frogmore Cottage. لقد أوفوا بالتزاماتهم المالية فيما يتعلق بالممتلكات.





"تماشيا مع الممارسة المعتادة لتقرير المنحة السيادية، تم فحص المعاملة المحاسبية وتوقيعها من قبل المكتب الوطني لمراجعة الحساباتوالخزانة. وكما هو الحال مع أي اتفاق من هذا القبيل بين المالك والمستأجر، فإن المزيد من التفاصيل المتعلقة بترتيبات الإيجار في ساسكسستكون مسألة خاصة."





تشير التقديرات إلى أن Frogmore Cottage، الذي عاش فيه ميجان وهاري حتى منتصف نوفمبر 2019 قبل أخذ استراحة لمدة 6 أسابيع من الواجبات الملكية إلى كندا ثم اتخاذ قرار البقاء في أمريكا الشمالية، سيكلف ما بين 150،000 جنيه إسترليني و230،000 جنيه إسترليني سنويا للإيجار.

مع دفعهم، ربما يكون الساسكس قد وفر ما يصل إلى 690،000 جنيه إسترليني.