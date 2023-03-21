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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مريضة تعزف على الكمان وهي تجري عملية جراحية خطيرة| فيديو

صدى البلد

تغلبت موهبتها على أوجاعها حتى في أحلك الأوقات، فداخل غرفة العمليات أمسكت مريضة بـ الكمان وأخذت تعزف مقطوعات موسيقية أثناء خضوعها لـ عملية جراحية.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر" مقطع فيديو تظهر فيه سيدة مريضة وهي ممسكة بـ الكمان لتعزف مقطوعات موسيقية بينما تخضع لعملية جراحية بالمخ.

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بكل احترافية قامت العازفة بـ عزف مقطوعات موسيقية وهي تحت تأثير المخدر، فيما كان الأطباء يباشرون عملهم في استئصال ورم من الدماغ.

وأوضح الفيديو المتداول أن الأطباء هم من طالبوا أن تعزف المريضة خلال العملية الجراحية وذلك للتأكد أن المناطق المسئولة عن حركة اليد لم تتضرر أثناء الجراحة.

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غرفة العمليات الكمان عملية جراحية مريضة

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