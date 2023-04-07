ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة| حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ؛ ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وعلى الصعيد 35 درجة.

يكون الطقس اليوم، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل بارد خلال ساعات الليل.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة

ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على البلاد حتى يوم، يوم الأحد المقبل، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها واستقرارها بكافة الأنحاء.

