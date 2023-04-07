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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبى بجامعة المنصورة ينجح فى إنقاذ شاب أصيب بجرح بالقلب

الفريق الطبى
الفريق الطبى

إستقبلت مستشفىٰ الطوارئ الجامعي بجامعة المنصورة شابا مصاب بجرح بالبطين الأيسر بالقلب ( طعنة نافذة في الجهة اليسرىٰ من الصدر ). 

 استقبل  الحالة طبيب مُقيم طب الطوارئ بالمستشفىٰ المريض بغرفة الإفاقة للحوادث وعلىٰ الفور تم إبلاغ أطباء جراحة القلب والصدر المناوبين بالمستشفى.

طالب الدكتور أمير فكري الداودي- مدير المستشفىٰ؛الدكتور مجدي بشير مُدير الاستقبال ونائب مُدير المستشفىٰ بدخوله فوراً للعمليات كونها حالة حرجة طوارئ من النوع الأول ( Code Blue ) واستدعاء الأطباء لداخل غُرفة العمليات حيث أستدعي فريق جراحة القلب و الصدر ويضم كل من :
دكتور فتوح علاء الدين - مدرس مساعد جراحة القلب والصدر دكتور أمير بهاء - مدرس مساعد جراحة القلب و الصدر - دكتور اسلام الحلو - طبيب مقيم جراحة القلب و الصدر - دكتور محمد الشلقامي - طبيب مقيم جراحة القلب و الصدر.
وتم إجراء التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور أسامة حمزة - رئيس قسم جراحة القلب و الصدر
والدكتور محمد سند أستاذ مساعد جراحة القلب و الصدر ود كتور محمد قشطة - مدرس جراحة القلب والصدر والفريق المُجهز للمريض في العمليات من قسم التخدير دكتور محمود بدر مدرس مساعد التخدير 
دكتور عبد الرحمن سلامة - طبيب مقيم التخدير.

وقد استغرقت العملية بإجراءاتها حتىٰ إغلاق الشق الصدري والجرح الخارجي لأكثر من ثلاثــة ساعات متواصلة واستقرت الحالة الصحية للمصاب ويتماثل للشفاء.

المنصورة جامعة المنصورة الحالة الصحية بجامعة المنصورة جامعة المنصور جامعة المنصورة

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