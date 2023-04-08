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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلس على الموتوسيكل.. بلطجي يتخلص من شاب طعنًا بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اقدم بلطجي على طعن شاب باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين إحداهما بلطجي ووجود متوفي.
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي" محمد .ن.م "، 25 عامًا، ومصاب بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من الجسم وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
وبسؤال عدد من شهود الواقعة أكدوا قيام شخص يدعي "السيد"، وشهرتة " السيد فرخة"،24 عامًا بلطجي فرض سيطرة على المواطنين بالتخلص من المجني عليه وذلك عقب مشاداة كلامية بينهما بسبب حديثه في الهاتف المحمول والجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم .

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