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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين قضية قومية

ترشيد استهلاك الكهرباء
ترشيد استهلاك الكهرباء

تواصلت أعمال لجان الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، على أن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة قضية قومية يجب تضافر جميع الجهود لتحقيق اهدافها المرجوة.

وكان المحافظ سبق وأن أصدر كتاباً دورياً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء  بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وشدد علي كافة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ وقد تضمن الكتاب الدوري التنبيه. 

وشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل ( غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة ) ، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين.

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