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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوعية الطلاب ومناهضة السلبيات.. برنامج قيم وحياة يستهدف 10 مدارس بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استمرت اعمال فعاليات برنامج قيم وحياة لنشر القيم الايجابية بين الشباب والفتيات بنطاق عدد من مراكز ومدن محافظة الدقهلية وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل مشتركة بالتنسيق  مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وتضمن برنامج العمل تنفيذ ورش عمل وندوات توعية لطلاب وتلاميذ المدارس المستهدفة لاكسابهم القيم الحياتية الايجابية ومناهضة القيم السلبية كالتنمر والعنف وكافة السلوكيات غير المرغوبة،  والتأكيد علي قيم التعاون والمشاركة الهادفة البناءة التي تساهم في رقي وتقدم المجتمع وازدهاره. 

من جانبها قالت الدكتورة هبه البيلي مدير وحدة السكان بالمحافظة انه بالتنسيق مع عبير عبد الفتاح منسقة برنامج قيم وحياة تم وضع خطة عمل استهدفت مرحلتها الاولي 10 مدارس اعدادية وثانوية بمراكز ومدن شربين وطلخا واجا وميت غمر وشرق وغرب مدينة المنصورة.

 وأشارت إلى أن وحدات السكان بالمراكز تابعت تنفيذ الخطة تحت اشراف رؤساء المراكز والمدن والاحياء، تنفيذا لتكليفات  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

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محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة الدكتور أيمن مختار مدينة المنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وحدة السكان بالمحافظة

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