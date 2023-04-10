عندما يدفع شخص أو مجموعة أشخاص الأموال لتناول وجبة طعام بالخارج، فإن ذلك يشمل نفقات الخدمة أيضا وعلى رأس ذلك طريقة تقديم الطعام.

كشفت مجلة Bored Panda الفنية عن أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم، بما في ذلك تقديم الطعام في مشط خشبي وعلى كوب عصير تعلوه البطاطس المقلية والزيتون والمخللات وساندويتش كامل متصل بعصي الكباب.

أغرب طرق تقديم الطعام

و تُظهر إحدى الصور عن أغرب طرق تقديم الطعام في العالم، أصابع سمك مخبوزة مقدمة في مجسم تمساح فيروزي، وأيضا طعاما مقليا يتم تقديمه بشكل غريب على مجرفة معدنية.

وتكشف احدي الصور أيضا عن سندويش التاكو معلق على حبل الغسيل بدلا من الطبق، وصورة أخرى قطعة من اللحم لا تقدم على طبق بل على قبعة بيضاء مغطاة بأوراق الشجر.

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم



