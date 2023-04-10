مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

مصنع طحينة مضروبة .. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية .

طحينة مضروبة

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين ب مديرية أمن الجيزة قيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الطحينة) كائن بدائرة مركز شرطة الصف ، بالغش والتدليس وإنتاج (طحينة) من بودرة السيراميك وقشر الفول السودانى والسمسم لتحقيق أرباح غير مشروعة .



وأشار النائب إلى أن العقوية فى القانون ضعيفة، حيث تصل الغرامة إلى ٢٠ الف جنيه أو سنة حبس، وقال أن محكمة النقض أكدت أن الغش هو خلط الشيء بصنف أقل جودة.

ولمتابعة المزيد حول ضبط مصنع لإنتاج الطحينة المغشوشة في الصف .. تابع الفيديو جراف التالي: