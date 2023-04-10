ندوة بعنوان التحديات الدينية المواجهة للشباب بتجارة المنصورة

نظم الصالون الثقافي بكلية التجارة بجامعة المنصورة ندوة بعنوان التحديات الدينية التي تواجه الشباب تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طارق غلوش عميد كلية التجارة، دكتور هناء الجوهري أستاذ مساعد الإحصاء بكلية التجارة ومنسق الفاعلية، دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وافتتحت الندوة بالسلام الجمهوري ثم بالقرآن الكريم للقارئ والمنشد الديني "أحمد ضياء"

وأكد البيومي على أن الجامعة مستأمنه على وعي طلابها كما استأمنوا على تعليمهم وثقافتهم ونشأنتهم وأن ظنه بهؤلاء الطلاب أفضل مما يتوقعوا، وقال أنهم يتعرضوا لاستهداف ممنهج لكي يفقدوا ثقتهم بنفسهم ولهذا نحن هنا، لتعزيز ثقتهم بنفسهم.

وأضاف غلوش أننا نحاول حاليا أن نصحح بعض المفاهيم المغلوطة الخاصة بالدين الإسلامي لكي لا تنجرف ولا تيارات تدعي أنها تنتمي للإسلام وأن الهدف من هذا الصالون الثقافي لخدمة طلابنا ومجتمعنا المصري.



"وقدم المنشد الديني أحمد ضياء أنشودتين".

وقال عمران أن هذه فرصة كبيرة لأُعلِم وأتعلَم وأن موضوعنا اليوم هو سؤال العصر كما أن حكم الله سبحان الله وتعالي لا يتغير ولكن الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والهدف من هذه الندوة أن نعيش عصرنا دون أن ننسلخ من قيمنا وديننا وأن هناك تحديات سببت فيها التكنولوجيا وليست كل هذه التحديات سلبية وإنما هي بقدر ما تتلقاها أنت، وتحدث عن تأثير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي على مفهوم المسلمين عن الكرامات والمعجزات، وفي نهاية الندوة سمح فضيلة الشيخ لمناقشة مفتوحة وأجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليه.



وفي ختام الندوة تم تسليم درع الجامعة من الدكتور محمد عطية البيومي للدكتور خالد عمران.