جامع النصر الكبير بالدقهلية أنشئ في عهد عبد الناصر وصلى به السادات

هل علينا شهر رمضان الكريم بنفحاته الكريمة وروحانياته التى تجعل منه شهرا مميزا بكل ما فيه وأكثر ما يميزه صلاة التراويح التى تمتلئ خلالها المساجد ويقبل على آدائها الكثيرون من مختلف الأعمار.

وتضم محافظة الدقهلية أكثر من خمسة آلاف مسجد فى كافة المدن والقرى، أبرزها وأشهرها مسجد النصر بمدينة المنصورة والذى أنشئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتبلغ مساحته حوالى 5 آلاف متر مربع وسمي بجامع النصر الكبير لما شهده من انتصارات على مدار سنوات عديدة كان أبرزها نصر اكتوبر العظيم وصلى فيه الرئيس السادات، كما شهد تشييع جنازات عديدة لشهداء الجيش والشرطه خلال الفترة الماضية.

وشهد هذا المسجد دروسا دينية القاها علماء أجلاء أبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن الدقهلية والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والكثير من أئمة مصر ورتل فيه القرآن عدد من المقرئين كالشيخ حمدى الزامل ابن الدقهلية والشيخ عبد الوهاب الطنطاوى وكان الاقبال على الصلاة والدروس بالمسجد كبيرا خاصة مع تواجد هؤلاء الائمة والعلماء.

وشهد المسجد خلال الفترة الماضية عملبة إحلال وتجديد بالمسجد باشراف مديرية الاوقاف كما تم تكثيف الكشافات الاضائية على بعد أمتار من المسجد مما أعطى له منظرا وواجهة رائعة يشعر بها أى عابر من أمام المحافظة وحتى امتداد شارع الجيش والذى يقع به مسجد النصر.

فيما يوجد بالمسجد مكان للسيدات لاداء الصلاة وفى الشهر الكريم يكتظ المسجد بالمصلين لاداء صلاة التراويح.

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