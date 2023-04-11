عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامع النصر الكبير بالدقهلية أنشئ في عهد عبد الناصر وصلى به السادات

مسجد النصر
مسجد النصر

هل علينا شهر رمضان الكريم بنفحاته الكريمة وروحانياته التى تجعل منه شهرا مميزا بكل ما فيه وأكثر ما يميزه صلاة التراويح التى تمتلئ خلالها المساجد ويقبل على آدائها الكثيرون من مختلف الأعمار. 

وتضم محافظة الدقهلية أكثر من خمسة آلاف مسجد فى كافة المدن والقرى، أبرزها وأشهرها مسجد النصر بمدينة المنصورة والذى أنشئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتبلغ مساحته حوالى 5 آلاف متر مربع وسمي بجامع النصر الكبير لما شهده من انتصارات على مدار سنوات عديدة كان أبرزها نصر اكتوبر العظيم وصلى فيه الرئيس السادات،  كما شهد تشييع جنازات عديدة لشهداء الجيش والشرطه خلال الفترة الماضية.

وشهد هذا المسجد دروسا دينية القاها علماء أجلاء أبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن الدقهلية والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والكثير من أئمة مصر ورتل فيه القرآن عدد من المقرئين كالشيخ حمدى الزامل ابن الدقهلية والشيخ عبد الوهاب الطنطاوى وكان الاقبال على الصلاة والدروس بالمسجد كبيرا خاصة مع تواجد هؤلاء الائمة والعلماء.

وشهد المسجد خلال الفترة الماضية عملبة إحلال وتجديد بالمسجد باشراف مديرية الاوقاف كما تم تكثيف الكشافات الاضائية على بعد أمتار من المسجد مما أعطى له منظرا وواجهة رائعة يشعر بها أى عابر من أمام المحافظة وحتى امتداد شارع الجيش والذى يقع به مسجد النصر.

فيما يوجد بالمسجد مكان للسيدات لاداء الصلاة وفى الشهر الكريم يكتظ المسجد بالمصلين لاداء صلاة التراويح. 

٢٠٢٣٠٤٠٤_١٣٢٠٥٣
٢٠٢٣٠٤٠٤_١٣٢٠٥٣
٢٠٢٣٠٤٠٤_١٣٢٠٥٤
٢٠٢٣٠٤٠٤_١٣٢٠٥٤
محافظة الدقهلية الدقهلية المنصورة مدينة المنصورة الشيخ محمد متولي الشعراوي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الشيخ حمدي الزامل مسجد النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة "مدير عام إدارة التعليم الفني"

ترشيحاتنا

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة للزوجة والأبناء

في أول زيارة له.. وزير خارجية كازخستان يجتمع بنظيره الروسي في موسكو

أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الأبنودي.. تعرف على الهاجس الذي كان يطارده

مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار ببورتوريكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الحمى والسعال.. أعراض كورونا الجديد XBB.1.16

عشرات الأيدي البشرية المقطوعة تحت قصر .. ما القصة ؟

«تي شيرت جعفر العمدة» يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ