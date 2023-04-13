شاهد.. حيلة جديدة يستخدمها سارقو البيوت يكشفها فيديو من بريطانيا

أظهر مقطع فيديو تحذيري سجلته كاميرات مراقبة حول منزل في بريطانيا حيلة جديدة صادمة يقوم بها سارقي البيوت قبل اقتحامها.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، تظاهر السائق بأنه عامل توصيل طلبات إلى منزل الضحية التي يستهدفها.

حيل للسرقة

كشف مقطع الفيديو القصير قيام السائق بطرق باب منزل ضحيته وعندما لم يستجب له أحد بالداخل قام بالقفز أعلي سياج المنزل.

وبدأ السارق يبحث حول مدخل غير رئيسي للمنزل الواقع في إدجوير شمال لندن، وبالفعل كسر أحد الأبواب لكنه هربا سريعا عندما سمع صوت أحد بالداخل.

وما زالت الشرطة البريطانية تبحث عن الرجل.

