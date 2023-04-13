ملك .. شاهد فرحة مواطن وجد نفسه الراكب الوحيد في طائرة بريطانية

في واقعة نادرة من نوعها، فوجىء مواطن عجوز بأنه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من مقاطعة لانكشاير في بريطانيا إلى مدينة فارو في البرتغال.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اعتقد بول ويلكينسون، 65 عاما، أن رحلته قد تأخرت أو ألغيت حيث وجد نفسه وحيدا عند بوابة المرور إلى الطائرة.

الراكب الوحيد

وعندما صعد المواطن إلى متن الطائرة سأل المضيفات عن الوضع الغريب الذي حل به، مضيفا: “أين باقي الركاب” لتجيبه احدي المضيفات: “انت الراكب الوحيد”.

وأطلق طاقم الطائرة على الراكب لقب “ملك” حيث كان ينادونه به خلال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات مقابل 130 جنيها إسترلينيا ويتعاملونه ولو أنه على متن طائرة خاصة.

فرحة مواطن وجد نفسه الراكب الوحيد في طائرة بريطانية

فرحة مواطن وجد نفسه الراكب الوحيد في طائرة بريطانية

فرحة مواطن وجد نفسه الراكب الوحيد في طائرة بريطانية