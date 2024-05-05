أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خروج اللاعب أحمد عبد القادر من حسابات النادي الأهلي بسبب الاصابة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"أحمد عبد القادر خارج حسابات الأهلي في إياب نهائي أفريقيا..حيث يحتاج اللاعب من الآنإلي 3 أسابيع كاملة للشفاء من إصابة الخلفية".

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برجالعرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على ملعب الجيش ببرجالعرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.