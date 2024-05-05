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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

نادر حمدي
نادر حمدي

أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي عن استقباله لمولودة جديدة، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

وكتب نادر حمدي ، معلقا: «الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ كنز ولله الحمد من قبل ومن بعد».

وعلى صعيد أخر، طرحت الديفا سميرة سعيد، خلال الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وهى من توزيع نادر حمدى  والذى تعتبر أحدث أعماله.

وطرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

 

 

 

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