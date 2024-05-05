ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بنصف كم بالقماش ذا الورد الملون الذي منحها طلة عصرية متناسقة مع أجواء الربيع.

وتزينت ميريهان حسين ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.