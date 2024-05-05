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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بنصف كم بالقماش ذا الورد الملون الذي منحها طلة عصرية متناسقة مع أجواء الربيع.

وتزينت ميريهان حسين ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

ميريهان حسين 
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