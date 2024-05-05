يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة هيفاء وهبي منذ قليل أحدث فيديو كليب لها بعنوان “يا نحلة”.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع من الأغنية ، وكتبت معلقة: "يا نحلة .. ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر .. فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم .

وأستكملت، قائلة: فيديو يا نحلة الآن على قناتي الرسمية يوتيوب، والأغنية على جميع المنصات الرقمية .

وأغنية يا نحلة من كلمات: مصطفى حسن والحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع ، ميكس وماسترينغ سليمان دميان

وتصوير محمد يوسف.

على صعيد أخر، أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلا غنائيا ضخما فى البحرين يوم الخميس الماضي ضمن جولتها الغنائية الأخيرة.

وظهرت هيفاء وهبي فى الحفل وهي ترتدي فستانا قصيرا اثار الكثير من الجدل حولها خلال احيائها هذا الحفل وانتشرت الكثير من الفيديوهات لها وهي تتألق به على خشبة المسرح.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني السينجل التى طرحتها مؤخرا.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم وصلتلها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

أغاني هيفاء وهبي

كانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، عُرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.