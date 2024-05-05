قفل الأبواب عليا.. كشف واقعة اختطاف سائق لفتاة أثناء توصيلها بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور عبر الفيس بوك بتعرض فتاة للخطف أثناء توصيلها بالتجمع الأول من خلال ابلكيشن احد التطبيقات الإلكترونية ، حيث تبين عدم صحة الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بأنه حال إستقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة إختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة إدعائها ، وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة ، ولا يوجد ثمة تعدى منه .

وأضافت بقيامها بحذف المنشور، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بإنتهاء الخلاف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.