صدمة جديدة.. إصابة نجمي الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعرض الثنائي محمد أمين بن حميدة وحسام تقا لاعبا الترجي التونسي، لإصابة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية تونسية، إن محمد أمين بن حميدة تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الصفاقسي، والفحوصات الطبية أكدت احتياجه لبعض الوقت من أجل تحديد موقفه بشكل كامل.

بينما تعرض حسام تقا، مدافع الترجي التونسي، لإصابة هو الآخر، خلال مباراة الصفاقسي في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي مع نظيره الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، على ستاد رادس، يوم 18 مايو الجاري، في حين يلتقي الفريقان بالإياب يوم 25 من الشهر نفسه، على ستاد القاهرة الدولي.