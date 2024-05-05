معلقة على الكوبري.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة في المنوفية |شاهد

شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة من أعلى الكوبري بالقرب من نزلة سعد عطية.

وفوجئ الأهالي باصطدام السيارة في الحاجز وسقوطها من أعلي الكوبري، وأصبحت معلقة علي الكوبري.

وأكد مصدر بمركز ومدينة الباجور، أنه لا توجد إصابات بسبب الحادث، وتم الانتقال الفوري من قيادات مركز الباجور لمتابعة الحادث، موضحا أنه لا إعاقة لحركة المرور وأن الحركة تسير طبيعية علي الطريق.

وأضاف أن قوات المرور، انتقلت أيضا لمكان الحادث لمتابعة انقلاب السيارة دون إصابات أو خسائر بشرية، حيث سيتم رفع السيارة مرة أخرى من الطريق.