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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة خروج شرارة مرعبة من طائرة بريطانية خلال هبوطها| فيديو

لحظة خروج شرارة
لحظة خروج شرارة مرعبة من طائرة بريطانية خلال هبوطها| فيديو

كشفت لقطات مرعبة لحظة إندلاع  شرارات من طائرة ريان إير، بعد انهيار العجلة الأمامية أثناء هبوطها في مطار دبلن.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تم إعلان حالة الطوارئ بعد توقف الطائرة ، حيث قال المسؤولون إن الطائرة واجهت "مشكلة بسيطة" في معدات الهبوط. 

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في البداية بعد وصول رحلة رايان اير من ليفربول ، حيث ظهر مقطع فيديو يظهر سلسلة من الشرارات تتطاير من العجلة الأمامية للطائرة بعد ظهر يوم الأحد.

وأظهر المقطع بعد ذلك طواقم الطوارئ وهم يهرعون إلى الطائرة، كما أظهرت الصور التي التقطت بعد توقف الطائرة العجلة الأمامية وآلية الهبوط تحطمها بالكامل.

وقال بيان صادر عن هيئة مطار دبلن: “استجابت دائرة حريق مطار دبلن ، ونزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي بمجرد أن يعطي ضابط إطفاء المطار كل الوضوح، و التقى موظفو خدمة الإسعاف الوطني والمسعفون بالركاب عند وصولهم داخل مبنى المطار”.

لقطات مرعبة طائرة مطار

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