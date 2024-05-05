الدوري الانجليزي.. جاكبو يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك توتنهام

سجل جودي جاكبو الهدف الثالث لفريق ليفربول أمام نظيره توتنهام في الدقيقة 50، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الريدز في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل فى شباك توتنهام بالدقيقة 16.

وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني لليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 45.

وكان ليفربول بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.