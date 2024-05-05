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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط نحو 1.5 طن فسيخ ورنجة فاسدة بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم.

ووجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

وشدد على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ شنَّت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق، بعضوية كلا من مديريتي “الصحة والتموين”، ومباحث التموين، الطب البيطري، وسلامة الغذاء، حملات مكبره في 12 مركزا ومدينة بالغربية على كل المحال التي تبيع أسماكا مملحة.

وخلال المرور ضبط رجال مديرية التموين بالغربية، ما يلي:

- 50 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى مصانع الرنجة.

- 25 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، لمحلات متنوعة.

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فيما تمكن أفراد الطب البيطري من ضبط الآتي:

- 620 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 500 كجم  أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 120 كجم أسماك مملحة وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 8 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 2 كجم لحوم جاموسي “ذبح خارج المجازر” صالحة ظاهريا.

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