ابن ضياء المرغني يكشف لصدي البلد تطورات حالتة الصحية .. خاص

كشف ابن الفنان ضياء المرغني عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال ابن المرغني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحالة الصحية لوالده أصبحت أفضل، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معنا وساهمت في نقله إلى مستشفى أخرى لاستكمال العلاج.

وأضاف: «الحمد لله في تحسن، وإن شاء الله تكون حالته أفضل خلال الفترة المقبلة»، الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليه، وكذلك للجمهور الذي حرص على الدعاء له.

كان موقع صدى البلد قد التقى بالفنان ضياء المرغني في منزله خلال لقاء خاص بعد غياب سنوات عن الوسط الفني بسبب المرض، حيث تحدث عن تفاصيل حياته اليومية، مؤكدًا أنه يعيش في هدوء مع أسرته.

وقال المرغني: «أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي وزوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور. لما الناس بتشوفني وبتتصور معايا بحس بفرحة كبيرة». كما أكد أنه لم يعتزل الفن، معربًا عن أمله في العودة إلى جمهوره قريبًا وتقديم أعمال جديدة، قائلًا: «الجمهور وحشني والناس حافظة الإفيهات».

وتحدث الفنان عن تكريمه خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه تأثر وبكى خلال التكريم، لأنه يحمل قيمة كبيرة بالنسبة له، خاصة بعد فترة الغياب بسبب المرض.



يُذكر أن الفنان ضياء المرغني قدم العديد من الأدوار المميزة في مسيرته الفنية، حيث جسد شخصيات متنوعة ما بين الرجل الإرهابي والشيخ المتزن، كما شارك في فيلم أمير البحار بشخصية «حزنان».

وأكد المرغني أن بناء الشخصية الفنية يعتمد في البداية على الموهبة، لكنها تحتاج أيضًا إلى الدراسة والعلم حتى تخرج بصورة متكاملة تُقنع الجمهور.