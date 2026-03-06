«على خشبة المسرح».. إصدار جديد لهيئة الكتاب يرصد الحركة المسرحية المصرية بين 2017 و2020

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب جديد بعنوان «على خشبة المسرح» للكاتب والناقد المسرحي أحمد محمد الشريف، وهو كتاب نقدي يرصد ملامح الحركة المسرحية في مصر خلال السنوات من 2017 إلى 2020، عبر مجموعة من المقالات النقدية التطبيقية التي تتناول عددًا من العروض المسرحية المصرية والعربية والأجنبية التي قُدمت على خشبات المسرح المصري، سواء في مسارح الدولة أو عبر المهرجانات المختلفة.

ينطلق الكتاب من سؤال محوري يتعلق بطبيعة الممارسة المسرحية: كيف تتمسرح؟ وهو سؤال يفتح الباب أمام استعراض تنوع المدارس والتيارات المسرحية التي تشكلت عبر تاريخ المسرح، مثل المسرح الكلاسيكي والمسرح الحديث والمسرح الكوميدي ومسرح العبث والمسرح الفقير والمسرح الغنائي والاستعراضي والتعبيري والراقص والطقسي، وغيرها من الأشكال التي تعكس ثراء التجربة المسرحية وتعدد أساليبها.

ويؤكد المؤلف أن الفن المسرحي، كغيره من الفنون، لا تحكمه قواعد ثابتة، بل يتشكل وفق رؤية المبدع وأدواته وخبراته، وهو ما يجعل كل تجربة مسرحية مختلفة عن الأخرى. ومن هذا المنطلق يرى أن النقد المسرحي ليس حكمًا نهائيًا، بل هو وجهة نظر قابلة للاتفاق أو الاختلاف، لأن تقييم الفن يظل في جوهره تقييمًا جماليًا يرتبط بذائقة المتلقي.

ويتناول الكتاب فترة زمنية محددة تبدأ من عام 2017، وهي الفترة التي شهد فيها المسرح المصري بوادر استعادة استقراره بعد حالة الاضطراب التي أعقبت الأحداث السياسية عام 2011، وصولًا إلى عام 2020 الذي شهد توقف الحركة المسرحية بسبب جائحة كورونا. ويرصد المؤلف خلال هذه السنوات تطور الإنتاج المسرحي، مستندًا إلى بيانات وإحصاءات رسمية صادرة عن البيت الفني للمسرح، باعتباره الجهة الرئيسية المسؤولة عن الإنتاج المسرحي الاحترافي في مصر.

ويشير الكتاب إلى أن عام 2017 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد العروض المسرحية، مع زيادة نسب المشاهدة والإقبال الجماهيري، في مؤشر على تعافي الحركة المسرحية تدريجيًا. كما يتوقف عند تحولات الموضوعات التي تناولتها العروض، حيث ابتعدت عن الطابع السياسي المباشر واتجهت نحو القضايا الاجتماعية والإنسانية والفلسفية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

كما يناقش المؤلف تأثير المتغيرات السياسية والاجتماعية على طبيعة الإنتاج المسرحي، موضحًا أن المسرح ظل عبر تاريخه مرآة للمجتمع، يعكس أزماته وتحولاته الكبرى، ويتفاعل مع الأحداث التاريخية المختلفة.

ويمثل كتاب «على خشبة المسرح» محاولة توثيقية ونقدية مهمة لمرحلة انتقالية في تاريخ المسرح المصري، تجمع بين الرصد والتحليل، وتقدم قراءة فنية للحركة المسرحية في واحدة من أكثر الفترات تحوّلًا في الواقع الثقافي المعاصر.