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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طنطا تحصد المركز 548 عالميًا والثاني محليا في مجال الهندسة والتكنولوجيا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة إنجاز علمى جديد  وفقا للبيانات الحديثة من منصة Research.com، حيث احتلت الجامعة المركز 1716 على مستوى العالم و8 على المستوى المحلى، وهو ما يعكس التمييز  العلمي والعمل الجاد لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وفى مجال علوم الحاسب، تحتل الجامعة المركز 909 على الصعيد العالمي و6 على المستوى المحلي، وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا، تظهر الجامعة في المركز 548 عالميًا و2 في مصر.

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أضاف رئيس الجامعة أن ثلاثة علماء بارزين بالجامعة  ساهموا في إنتاج ما يقارب من 633 منشورًا وتحقيق مؤشر D يبلغ 149 طبقا لإحصائيات هذه المنصة، وهم الدكتور عبد النبي قابيل كلية الهندسة، والدكتور احمد السباعي كلية العلوم، فى مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتورة أميرة عاشور كلية الهندسة في مجال علوم الكومبيوتر،  و هم من أبرز العلماء في الجامعة تأثيراً فقد بلغ  مجموع  الاقتباسات التي تلقوها  19,525 اقتباسا حتى نهاية عام 2021.  حيث تشكل سمعة هؤلاء العلماء حجر الأساس لهذا التصنيف.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة علماء الجامعة البارزين، مشيداً بجهودهم البحثية المتميزة، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، والعمل على دعم البحث العملي، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية، وتوفير بيئة داعمة للباحثين والأكاديميين لتحقيق إنجازات مستمرة في البحث العلمي.

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أضاف الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف ي Research.com  يعتمد في تصنيفاتها على ما يعرف بمؤشرD-index، وهو مقياس يستخدم لقياس الأوراق البحثية المؤثرة التي كتبها الباحث في تخصصه. يتم حسابها عبر عدد الأوراق العلمية المنشورة وقيم الاقتباسات التي تعتبر جزءًا من التخصص الذي يتم فحصه حتى نهاية عام 2021 .

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