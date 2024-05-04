الغربية.. حملات لنظافة وتجميل الكورنيش والحدائق ومحيط الكنائس

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان شوارع وميادين المحافظة تتجمل و تتزين لاستقبال عيد الأخوة الأقباط.

كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد القيامة وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها ،كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح ، بالإضافة الي توفير تأمين طبي و عيادات طبية متنقلة أمام الكنائس ، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تابع خلالها المحافظ جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين احتفالا بالعيد .

وقال محافظ الغربية: "إننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".