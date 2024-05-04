عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. حملات لنظافة وتجميل الكورنيش والحدائق ومحيط الكنائس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان شوارع وميادين المحافظة تتجمل و تتزين لاستقبال عيد الأخوة الأقباط.

 كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد القيامة  وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها ،كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح ، بالإضافة الي توفير تأمين طبي و عيادات طبية متنقلة أمام الكنائس ، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تابع خلالها المحافظ جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين احتفالا بالعيد .

 

لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بصومعة طنطا الإماراتية

وقال محافظ الغربية: "إننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة  تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

السلام والمحبة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحدائ الكورنيش القيام القيامة الفتاح السيسي الغربية الر الرئيس السيس الحدائق الد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبوعلي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة يستعد لمواجهة الجونة

موضوعات متعلقة

لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بصومعة طنطا الإماراتية

ترشيحاتنا

ما السنة التي فَرض فيها الحج؟ اعرف آراء العلماء والقول الراجح

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

سيارة نجل رونالدو تثير دهشة المشجعين بسبب نوعها .. فما هو ؟

الحكومة : تكليف مستثمر بتشغيل القرية التراثية بجنوب سيناء لعرض المنتجات البدوية

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

نقل شقيقة ديانا هشام إلى المستشفى | ومنشور مؤثر من الفنانة ..شاهد

طريقة عمل حلى التمر بالمكسرات| بأسهل الخطوات

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ