عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بصومعة طنطا الإماراتية

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

تابعت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح المحلى 2024 بمحافظة الغربية والمشكله بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية وذلك برئاسة  نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية.

txt

70 مليون واحدة سنويا .. تصميم محطة لإنتاج بيض المائدة في طنطا


جاء ذلك خلال متابعة اللجنه المركزية اليوم الخميس لعملية تفريغ التريلات والسيارات المحمله بالاقماح الوارده من الشون لتفريغها  بصومعة طنطا القابضه " الاماراتيه"  وذلك بحضور المحاسب محمد رمزى غنيم مدير صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه "  فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية والدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وتحت إشراف العميد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية،والمهندسه حنان عامر مدير عام هيئة سلامة الغذاء بالغربية ،والمهندس محمد ذكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية، ومتابعة الدكتوره إيمان الشيخ مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية ، والمهندس عبدالرحمن السديمى مدير عام الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى للوجه البحرى والمهندس ابراهيم وهبه مدير إدارة الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى بقطاع الغربية والمهندس جمال الديب مدير منطقة غرب الدلتا بالبنك الزراعى المصرى .

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى ومستشفى طنطا

وفى ذات السياق تابعت اللجنة عملية نقل الأقماح من الشون التى استكملت السعه التخزينية لها وذلك لنقلها إلى صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات محافظ الغربية و وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى الصومعه، كما اطمئنت اللجنه على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لإستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم  2024  حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ،  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واكدت اللجنه ان كافة الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات.

اغتيال أحمد أبو الفول أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية


جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، المحاسب عادل سلامه إدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية ، المهندس محمد عبدالله مفتش مديرية تموين الغربية  ، كابتن رافت زرد مباحث تموين الغربية، المهندس مصطفى النحراوى البنك الزراعى المصرى بالغربية،

وتلقت اللجنة بيان التوريد جاءت 
البنك الزراعي : وارد سابق:   32385.290  طن،
وارد اليوم:   3667.857 طن،  الإجمالي :  36053.147 طن                   
شركة المطاحن : وارد سابق :  22822.438 طن،
وارد اليوم : 1999.043  طن، الإجمالي : 24821.481  طن 
الشركه المصريه القابضه : وارد سابق : 8363.953  طن،                  
وارد اليوم :  820.951  طن، الإجمالي :  9184.904  طن                  
إجمالى محافظة الغربية :
إجمالى سابق :    63571.681 طن                 
إجمالى اليوم :   6487.851  طن               
إجمالى المحافظه 70059.532طن
بيان كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى
458.616 طن      
إجمالى العام للمحافظة. 70518.148 طن        
اجمالى المساحة المنزرعة  125526 فدان
إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة بعد زيادة نسبة ٢٠٪
230688 طن

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام،  فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

IMG-20240503-WA0019
IMG-20240503-WA0019
IMG-20240503-WA0018
IMG-20240503-WA0018
IMG-20240503-WA0016
IMG-20240503-WA0016
IMG-20240503-WA0017
IMG-20240503-WA0017
IMG-20240503-WA0015
IMG-20240503-WA0015
IMG-20240503-WA0014
IMG-20240503-WA0014
IMG-20240503-WA0013
IMG-20240503-WA0013
IMG-20240503-WA0012
IMG-20240503-WA0012
IMG-20240503-WA0011
IMG-20240503-WA0011
البنك الزراعي المصري التموين والتجارة التجارة الداخلية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشون والصوامع الصوامع والشون الشئون الاقتصادية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

خبير آثار يفجر مفاجأة غير متوقعة.. هل عاش اليهود داخل مصر؟

موضوعات متعلقة

70 مليون واحدة سنويا .. تصميم محطة لإنتاج بيض المائدة في طنطا

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يوضح الغاية العظمى من خلقنا إنسا وجنا

رئيس أساقفة الأسقفية يشارك صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية القديسين | صور

العليا للحج: إيقاف باركود العمرة منذ إسبوعين.. وهناك من يتحايلون لأداء الفريضة

ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

غياب نجم هجوم الأهلي عن الفريق في ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي

التعليم في أسبوع| إجراءات عاجلة لتأمين امتحانات الإعدادية .. وبشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ