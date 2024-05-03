لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بصومعة طنطا الإماراتية

تابعت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح المحلى 2024 بمحافظة الغربية والمشكله بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية وذلك برئاسة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية.



جاء ذلك خلال متابعة اللجنه المركزية اليوم الخميس لعملية تفريغ التريلات والسيارات المحمله بالاقماح الوارده من الشون لتفريغها بصومعة طنطا القابضه " الاماراتيه" وذلك بحضور المحاسب محمد رمزى غنيم مدير صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية والدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وتحت إشراف العميد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية،والمهندسه حنان عامر مدير عام هيئة سلامة الغذاء بالغربية ،والمهندس محمد ذكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية، ومتابعة الدكتوره إيمان الشيخ مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية ، والمهندس عبدالرحمن السديمى مدير عام الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى للوجه البحرى والمهندس ابراهيم وهبه مدير إدارة الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى بقطاع الغربية والمهندس جمال الديب مدير منطقة غرب الدلتا بالبنك الزراعى المصرى .

وفى ذات السياق تابعت اللجنة عملية نقل الأقماح من الشون التى استكملت السعه التخزينية لها وذلك لنقلها إلى صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات محافظ الغربية و وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى الصومعه، كما اطمئنت اللجنه على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لإستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم 2024 حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واكدت اللجنه ان كافة الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات.



جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، المحاسب عادل سلامه إدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية ، المهندس محمد عبدالله مفتش مديرية تموين الغربية ، كابتن رافت زرد مباحث تموين الغربية، المهندس مصطفى النحراوى البنك الزراعى المصرى بالغربية،

وتلقت اللجنة بيان التوريد جاءت

البنك الزراعي : وارد سابق: 32385.290 طن،

وارد اليوم: 3667.857 طن، الإجمالي : 36053.147 طن

شركة المطاحن : وارد سابق : 22822.438 طن،

وارد اليوم : 1999.043 طن، الإجمالي : 24821.481 طن

الشركه المصريه القابضه : وارد سابق : 8363.953 طن،

وارد اليوم : 820.951 طن، الإجمالي : 9184.904 طن

إجمالى محافظة الغربية :

إجمالى سابق : 63571.681 طن

إجمالى اليوم : 6487.851 طن

إجمالى المحافظه 70059.532طن

بيان كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى

458.616 طن

إجمالى العام للمحافظة. 70518.148 طن

اجمالى المساحة المنزرعة 125526 فدان

إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة بعد زيادة نسبة ٢٠٪

230688 طن

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

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