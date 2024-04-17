في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى ومستشفى طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة جولاتة الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة طنطا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سي

ساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وخلال الجولة اجرى المحافظ عددا من الاتصالات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع .

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الانجاز ، حيث بلغ حجم التنفيذ حوالي ٩٤٪؜ ومن المقرر أن يتم استلام المستشفى في ٣٠ مايو المقبل .

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