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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

صدى البلد

استقبل محافظ الغربية طارق رحمي ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر.


وهنأ الأنبا بولا محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.


ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة .. مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

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