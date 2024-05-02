اغتيال أحمد أبو الفول أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الخميس، بمقتل أحمد أبو الفول أحد قادة "كتيبة طولكرم" المسلحة في مخيم "نور شمس" بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، على يد مسلحين مجهولين.

واتهمت "كتيبة طولكرم" إحدى الفصائل المسلحة في الضفة الغربية عناصر مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية باغتيال أحمد أبو الفول بعد إطلاق الرصاص على سيارة كان يستقلها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، عقب مقتل أبو الفول في طولكرم.

يشار إلى أن أحمد أبو الفول، وهو أحد عناصر "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وأحد قادة "كتيبة طولكرم"، كان قد نجا من 3 محاولات اغتيال إسرائيلية سابقة، قبل مقتله الليلة.