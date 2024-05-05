وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

أعراض وأسباب انتشاره|

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن انتشار وباء جديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ... تحذير جديد أطلقه عدد من الأطباء بسبب كثرة الإصابة بداء يعرف بإسم البريميات انتشر بكثرة مؤخرا في اماكن متفرقة في بلد واحدة وأوضحت تفاصيل هذا الوباء وأسبابه وأعراضه، وفي أي دولة ظهر هذا الوباء، وما هي النصائح والتحذيرات التي أعلن عنها الأطباء.

بداية رصد حالات انفلونزا الخنازير:

وتعود البداية إلى رصد حالات مُصابة بإنفلونزا الخنازير في دولة راجستان، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة نشطة لأنفلونزا الخنازير في جايبور و21 حالة نشطة في سريجانجاناجار، لكن الغريب هو اكتشاف وزارة الصحة إصابات عديدة بمرض آخر، حيث تم تسجيل ورصد 32 حالة إصابة بداء البريميات في 10 مناطق.

وأدى هذا الرقم إلى زيادة قلق مسؤولي وزارة الصحة، مما أدى إلى عقد اجتماع موسع في العاصمة جايبور امس.