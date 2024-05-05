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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تفاجئ مستخدميها بقدرات هاتف Moto X50 Ultra.. مواصفات

هاتف Moto X50 Ultra
هاتف Moto X50 Ultra

كشفت تقارير أن شركة موتورولا الأمريكية تعتزم إطلاق هاتفها المميز  Moto X50 Ultra خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعدما حصل على شهاد الاعتماد الصينية 3C، كما سيحصل الهاتف على مواصفات فائقة تنافس الكبار. 

التصميم والعرض
وبحسب موقع "gizchina" فإن هاتف Moto X50 Ultra سيحتوي على شاشة منحنية من نوع OLED، ودقة تبلغ 2712 × 1220 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية,    

وتوفر قدرات الشاشة المميزة تجربة مشاهدة سلسة وغامرة، بالإضافة إلى أنها قادرة على الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية ممتازة حتى في الظروف الخارجية الساطعة. 

إعداد الكاميرا

وتم تجهيز Moto X50 Ultra بإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، وتشتمل مجموعة الكاميرا الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل. 

وسيكون هناك أيضًا عدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يضمن الحصول على صور عالية الجودة ومكالمات فيديو. 

البطارية والشحن

وإحدى الميزات البارزة في Moto X50 Ultra هي قدرات الشحن السريع الرائعة، وتؤكد شهادة 3C أن الهاتف يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة تصل إلى 125 وات. 

وتسمح تقنية الشحن السريع هذه للهاتف بالانتقال من 0% إلى 100% خلال 23 دقيقة فقط. وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم شحن بطاريتهم بسرعة عندما يحتاجون إلى ذلك.

كما يتوفر الشحن السلكي بقدرة 125 وات، ويجب أن يدعم Moto X50 Ultra أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن العكسي بقدرة 10 وات. 

المعالج والأداء

ومن المتوقع أن يتم تشغيل Moto X50 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 8s Gen 3، أحدث شرائح كوالكوم الرائدة. ويجب أن يوفر هذا المعالج القوي المزود بأعلى الأجهزة في الجهاز للمستخدمين أداءً استثنائيًا. وسيحصل المستخدمون أيضًا على استجابة سريعة في مختلف المهام، بدءًا من الألعاب وحتى المهام المتعددة.

قدرات الذكاء الاصطناعي

وصنفت موتورولا هاتف Moto X50 Ultra باعتباره "هاتفًا يعمل بالذكاء الاصطناعي"، مما يشير إلى أن الهاتف سيشتمل على ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. في حين لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة لهذه الوظائف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا أن يقدم Moto X50 Ultra تجارب مستخدم محسنة وميزات أتمتة ذكية.

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