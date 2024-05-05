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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة في الشوط الأول

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

تعادل فريق الزمالك مع نظيره سموحة بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة سيطرة الزمالك على الكرة وبينما تراجع فريق سموحة للخلف.

وبدأ فريق سموحة في استغلال التحول العكسي أمام الزمالك الذي كان يسيطر على الكرة في نصف ملعب الفريق السكندري.


ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : إبراهيما نداي  – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي  وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو"  وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سموحة كلاً من.. حارس المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء، خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف - محمد المغربي - لحسن دهدوه - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - فادي فريد - ميدو - جونيور أجايي - الحبيب أحمد حسن.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 7 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكهم 17.

 

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