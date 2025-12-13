قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الفوج الثاني لبعثة مصر يغادر لأنجولا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

الفوج الثاني لبعثة مصر
الفوج الثاني لبعثة مصر

غادر الفوج الثاني من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى أنجولا، التي تستضيف منافسات الدورة خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

يضم الفوج الثاني بعثات ألعاب القوى، الجودو، السلاح، والتايكوندو، بإجمالي 56 لاعبًا ولاعبة، ضمن المشاركة المصرية في الدورة.

نجحت البعثة المصرية حتى الآن، في حصد 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين.

وخلال منافسات أمس، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة، منها 3 ذهبيات، وميدالية فضية، وبرونزيتان، فيما كانت حصيلة أول أمس ميداليتين فضيتين.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

تشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية كل من، السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

يرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

تكتسب هذه النسخة من البطولة أهمية خاصة، لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة وشراسة المنافسات بين الدول.

البعثة المصرية دورة الألعاب الأفريقية للشباب ألعاب القوى الجودو السلاح التايكوندو اللجنة الأولمبية المصرية

