عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع قبل اكتمال التعافي

قطع نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له حاليًا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

الحرص على عدم المجازفة

ويحرص أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، على عدم المجازفة باللاعبين في مباريات كأس عاصمة مصر قبل اكتمال تعافيهما، خوفًا من تفاقم إصاباتهما، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق.

تفاصيل إصابة أحمد ربيع

تعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر في إحدى معسكراته المشاركة ببطولة كأس العرب.

ويواصل الجهاز الطبي إعداد اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية وفقًا لنتائج الأشعة وبرنامج التأهيل المحدد.

تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا

في المقابل، يعاني نبيل عماد دونجا من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها خلال مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أبعده عن المشاركة في مباريات وتدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية.