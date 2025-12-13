قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على قوائم المجموعة الأولى فى بطولة الأمم الأفريقية 2026 بالمغرب
الهند تقدم اعتذارا رسميا لميسي بعد الفوضى أثناء زيارته
الإغاثة الطبية في غزة تحذر: الأزمة الإنسانية تتفاقم
رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام
بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
رياضة

عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع قبل اكتمال التعافي

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا
منتصر الرفاعي

قطع نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له حاليًا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

الحرص على عدم المجازفة
ويحرص أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، على عدم المجازفة باللاعبين في مباريات كأس عاصمة مصر قبل اكتمال تعافيهما، خوفًا من تفاقم إصاباتهما، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق.

تفاصيل إصابة أحمد ربيع
تعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر في إحدى معسكراته المشاركة ببطولة كأس العرب. 

ويواصل الجهاز الطبي إعداد اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية وفقًا لنتائج الأشعة وبرنامج التأهيل المحدد.

تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
في المقابل، يعاني نبيل عماد دونجا من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها خلال مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أبعده عن المشاركة في مباريات وتدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية.

نبيل عماد دونجا أحمد ربيع نادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف كأس عاصمة مصر

