دمروا مشروع الإطعام .. بريطانية تتعرض لصدمة نتيجة ما حدث في منزلها.. شاهد

عندما يقدم شخص على عمل مشروع خيري يفيد من حوله بالمجان يعتقد أن الجميع سيساعده ويمد له يد العون لكن في الواقع قد يفاجأ بشخص أو مجموعة مخربين للأعمال الخير مثلما حدث مع سيدة من دارلينجتون، تسكن بقرية في مقاطعة درم شمال شرق بريطانيا.

منذ أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد_19) وأزمة غلاء المعيشة في بريطانيا إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تقوم كارلي بيرد، 43 عاما بزراعة أرض تقع في الفناء الخلفي لمنزلها بالعديد من الخضروات الموسمية المتنوعة التي أطعمت منها 1500 شخص بصفة دورية.

واقعة مأساوية

منذ يوليو الماضي، فوجئت السيدة البريطانية التي تعاني من مرض التصلب المتعدد والذئبة بما وجدته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام أشخاص مجهولون بسكب ما يقرب من 5 كيلو من الملح على أرض مزروعة بالبطاطس والبصل مما أدى لدمار محصولها، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وعلقت السيدة على ما حدث لأرضها التي طوعتها لعمل الخير: “ما يوجع القلب أن البصل زرعه الأطفال من أجل تقديم خير لمجتمعهم، وعندما فوجئت بتدمير الأرض شعرت وكأنني تعرضت للركل في وجهي، وليس لدي تفسير آخر لذلك، إنه أكثر الأعمال إثارة للاشمئزاز التي عرفتها على الإطلاق”.

دمرولها مشروع الإطعام..صدمة بريطانية نتيجة ما حدث في منزلها

كارلي بيرد

كارلي بيرد