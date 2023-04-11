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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاملة نظافة بريطانية تفاجأ بـ4 ثعابين سامة أمامها على الطريق.. شاهد

شاهد..عاملة نظافة
شاهد..عاملة نظافة بريطانية تفأجا بـ4 ثعابين سامة أمامها

أصيبت عاملة نظافة بحالة من الرعب عندما عثرت على 4 ثعابين سامة وعملاقة بشكل غير متوقع على جانب طريق في مدينة جلوستر، جنوب غرب بريطانيا. 

شكت عاملة النظافة البريطانية ماريا كلاتربوك، 54 سنة عندما وجدت الثعابين أمامها على الأرض داخل غطاء وسادتين، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار". 

ثعابين سامة 

اعتقدت عاملة النظافة أن غطاء الوسادتين قد يحتوي على كلاب أو قطط صغيرة، لكن نظرا لخوفها من فتحها قامت بالاتصال بقوات الشرطة عندما لم يستجب متجر الزواحف المحلي. 

ووصل الضباط إلى مكان الواقعة حيث فتحوا  غطاء الوسادتين وعثروا على 4 ثعابين عملاقة ظلوا في الأغطية لمدة 6 ساعات، كما كشفت الكاميرات في المنطقة.

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الثعابين 
الثعابين 
الثعابين 
الثعابين 

 

 

 

 

 

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