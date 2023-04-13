النظام الغذائي.. امرأة أربعينية تثير الجدل على الانستجرام بعد فقدان وزنها

أثارت سيدة من العمر 44 عامًا ، الجدل بعد خروجها لتعلن هزمها للسمنة من خلال صورها على الانستجرام والتى عانت منها بشده بعد وضع مولودها الأول مؤكدة أنها تشعر الآن وكأنها في العشرينات من عمرها بعد أن خسرت أكثر من 20 كيلو من وزنها دون حرمان.

وفقا لموقع اكسبريس أشارت إلى أنها بدأت في اكتساب الكيلوجرامات بعد ولادة طفليها ، تايون ، 12 عامًا ، وتارليا ، تسع سنوات. وفقًا لتقارير SWNS.

لفتت إلى أنها بدأت في التمرد على السمنة عندما كانت في إجازة مع طفليها ولم ترغب في الخروج - وشعرت بالخجل من حجمها.

بدأت في الاشتراك في النظام الغذائي 1: 1 من Cambridge Weight Plan - والذي يعتمد على تناول عصائر ومخفوقات.

بعد التخلص من الوجبات الجاهزة في الفرن والوجبات الجاهزة والبسكويت والحلويات والوجبات الغنية بالبروتين ، فقدت سبعة عشر كيلوجراما في ثمانية أشهر فقط.

عانت جانيت من مشاكل في الظهر بسبب زيادة الوزن بجانب القلق والاكتئاب وكرهت النظر في المرآة.

النظام الغذائي الذي اتبعته

الإفطار - كوكيز مع القهوة

الغداء وجبة تتكون من ساندويتش ومقرمشات ومشروبات غازية

عشاء برجر وشيبس وفاصوليا

وجبات خفيفة عبوة من البسكويت ورقائق البطاطس

