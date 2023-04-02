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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة فاعل خير صائما عقب تعرضه لوعكة صحية في المحلة

مات صائما .. فاعل
مات صائما .. فاعل خير ضحي بعمره لخدمه الفقراء بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة علاء عمارة أحد رجال البر وفاعلي الخير طوال 30 سنة عقب تعرضه لوعكة صحية فمات صائما في إحدى المستشفيات بالمدينة العمالية .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إطلاق هاشتاج عبر صفحاتهم ترحما عليه، داعين الجميع للمشاركة في جنازة شعبية ظهر اليوم بميدان البندر بوسط المدينة العمالية .

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وقال محمد حسن أحد أقارب الفقيد: "الحاج علاء مات وسيرته وعمله في الخير مستمر وربما يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهو حاليا بين ايادي الرحمن ولازم الجميع يدعو له فنعم الأخ والقدوة الحسنة".

وتشيع صلاة الجنازة ظهر اليوم، من مسجد الباشا بميدان البندر.

الغربية إطلاق صلاة الجنازة مواقع التواصل الاجتماعي المستشفيات علاء عمارة فاعل خير جنازة شعبية

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