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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثمان إيمان شهيدة تبادل إطلاق النيران بين الشرطة ومسجل الغربية

شهيدة تبادل إطلاق
شهيدة تبادل إطلاق أعيرة نارية بين الشرطة ومسجل بالغربية

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية الطالبية بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، السبت، جثمان الطفلة إيمان محمد حسن، 4 سنوات، شهيدة حادث تبادل إطلاق النيران بين الشرطة ومسجل خطر، في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية، وسط مشاركة أفراد أسرتها حتى مثواها الأخير ودفنها بمقابر أسرتها بذات القرية.

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تفاصيل مصرع مسجل خطر في الغربية

وشهدت قرية الطالبية مساء أمس، الجمعة، مصرع مسجل شقي خطر هارب من أحكام جنائية، واستشهاد طفلة تصادف وقوفها بالطريق العام أثناء الاشتباكات بالأسلحة النارية بين الهارب والأجهزة الأمنية بقرية الطالبية بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية".

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بمركز شرطة كفر الزيات، حول قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بموقف مركبات "التوك توك" الكائن بدائرة المركز.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شخصين من العناصر شديدة الخطورة، أحدهما محكوم عليه فى عدد من القضايا الجنائية، مقيمين بدائرة المركز، يستقلان دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وحال مشاهدتهما القوات قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما إطلاقها، وأسفر ذلك التعامل عن ضبط أحدهما وتبين إصابته بعيار نارى "تم نقله للمستشفى"، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى وكمية من مخدر الحشيش، وهروب الآخر بالدراجة النارية.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط المباحث الجنائية من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامى الهارب بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة المركز، وحال استشعاره اقتراب القوات، قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من "بندقية آلية" كانت بحوزته، ما نتج عنه إصابة ووفاة طفلة "تصادف تواجدها بمحيط الواقعة".

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كما أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بجواره على “بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش” .

وبسؤال والد الطفلة المتوفاة، اتهم المذكور بالتسبب فى إصابة ابنته ووفاتها.  

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها.

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