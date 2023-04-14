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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مؤثرة في وفاة ضابط وإصابة شخصين خلال حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الضابط كريم ابو ستيت
الضابط كريم ابو ستيت

توفي ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب شخصان آخران، اثر تعرضهم لحادث مروري مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

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وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، والذي راح ضحيته المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب مجند وسائق.

قالت المصادر، أن سبب وقوع الحادث تصادم سيارة الشرط  وسيارة أخري نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي بالمنايف أمام شركة الكهرباء.
وبحسب المصادر، كان الضابط والمجند داخل سيارة الشرطة، أثناء وقوع الحادث في تمام السادسة من صباح اليوم الجمعة، لتفقد الخدمات ونقاط التفتيش بالطريق الصحراوي.
من جانبها قالت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من مجند شرطة ابراهيم حسن ابراهيم، اشتباه بعد ارتجاج صدمه عصبية، وجروح متفرقه، وسائق السيارة النقل ويدعي طارق السيد البندارى، ٥٥ عام، اشتباه كسر بالفخذ الايمن.

وأضافت المصادر أن الضابط لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الاليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه بمقابر العائلة.
من جانبها أوفدت مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، وفد رسمي لاستكمال الإجراءات الرسمية وتشييع جثمان فقيدهم الي مثواه الأخير.

 

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