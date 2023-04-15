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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة ..أرخص 5 سيارات زيرو في مصر..أكثر السيارات الصينية مبيعًا في 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار هيونداي توسان الجديدة في مصر .. صور

مازالت السيارة توسان الجديدة، هي أشهر سيارة رياضية متعددة الاستخدام ضمن قائمة سيارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث يتم طرحها في السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى قيمة سعرية تبدأ من مليون و 40 الف جنيه.

 

أرخص سيارة SUV "زيرو" مجمعة محليًا .. صور

تعتبر النسخة شيري تيجو 3 هي ارخص سيارة SUV مجمعة محليًا في السوق المصري، مقارنة باصدارات تحمل علامات تجارية اخرى، ويتم طرح السيارة عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، بينما تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الصانع الصيني، والتي تقدم بموديل 2023.

 

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، لتلبية احتياجات التنقل ووفقًا للميزانية الشرائية الخاصة بكل شخص، بينما يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الفئات.

 

أرخص 5 سيارات زيرو تبدأ من 329 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات التي تحمل علامات تجارية لاشهر مصنعي المركبات حول العالم، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية والتجهيزات الفنية، إلى جانب نقطة مهمة وهي عامل السعر.

 

أسعار نيسان صني وسنترا في مصر .. بعد طرح موديلات 2024

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لسيارات شركة نيسان اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة صني وقرينتها الكبرى سنترا، وذلك بعد طرح موديلات 2024 الجديدة.

 

سعر مرسيدس G-CLASS الجديدة في مصر .. فخامة بشكل رياضي

استطاعت نجمة مرسيدس الثلاثية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة لبراعة الصانع الالماني، بالاضافة إلى الاداء الاعتمادي، وتنوع التصميمات الهيكلية، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة ابرزها السيارة G-CLASS.

 

أغلى "لوحة سيارة" في العالم .. سعرها لن يصدق |تفاصيل

تحظى اللوحات المعدنية للسيارات، على شعبية كبيرة وحالة من الانفراد والتميز بين محبي عالم السيارات، وفي سياق هذا الموضوع انطلقت خلال الايام القليلة الماضية فعاليات مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة، الذي اقيم في دبي، حيث ضمت هذه الفاعاليات بيع اكثر من لوحة معدنية مميزة، قدرت بـ 25 رقم بينهم 14 لوحة خاصة بطرق دبي.

 

بقوة 320 حصانا .. أكيورا تكشف عن نسختها الجديدة إنتيجرا 2024 |صور

كشفت شركة أكيورا عن نسختها الجديدة إنتيجرا تايب إس موديل 2024، والتي تأتي باطلالة خارجية رائعة تشمل العديد من اللمسات الرياضية، والتي تتميز بالشراسة ايضا، إلى جانب حزمة من القدرات الفنية عالية الاداء، والتجهيزات الداخلية ايضا.

 

أكثر السيارات الصينية مبيعًا في 2023 .. تفاصيل وأسعار

كشفت تقارير مجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون من المرور، عن حجم مبيعات السيارات الصينية خلال شهر مارس الماضي من العام 2023، والتي اعلنت عن تصدر النسخة BYD قائمة السيارات الصينية للمرة الثانية، بعد أن حققت المركز الاول خلال شهر فبراير 2023.

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