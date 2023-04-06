عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوحات مميزة جديدة للبيع في مصر .. "س ب ع" و "6666"

ابرز اللوحات المعدنية
ابرز اللوحات المعدنية الجديدة

يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع إلى وزارة الداخلية مجموعة جديدة من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات،  ويصل عدد هذه اللوحات إلى 15 لوحة، بينما ينتهي المزاد عليهم يوم الثامن من ابريل الجاري.

"م م س" و "م ن ى" .. لوحات مميزة للبيع .. اعرف الأسعار

لوحات معدنية بأرقام وحروف مميزة .. اعرف السعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز اللوحات المعدنية الجديدة في مصر 

 

انطلق يوم الخامس من ابريل عدد 4 لوحات معدنية مميزة شملت الرقم 6222 م ه أ، التي قدمت بسعر 95 الف جنيه، واللوحة د ود 9999 بسعر 125 ألف جنيه، بالاضافة إلى اللوحة م ق 9999 التي بلغ سعرها 100 ألف جنيه، إلى جانب اللوحة ر د ى 1111 بسعر 110 ألف جنيه.

 

وبدأت اليوم 6 ابريل المزايدة على ارقام ولوحات معدنية مميزة شملت س ب ع 5 بسعر 425 ألف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 6666 س ل ى بسعر 200 الف جنيه، واللوحة ر س م 1111 بقيمة سعرية قدرها 100 ألف جنيه.

 

وتستمر المزايدة يوم 7 ابريل لهذه اللوحات، د هـ 1 التي قدرمت بـ 400 ألف جنيه، واللوحة م ص ن 2222 بسعر 75  ألف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 111 ع و ن بسعر 125 الف جنيه، واللوحة اللميزة ن و ر التي تحمل الرقم 3666 بسعر 115 الف جنيه.

 

وتقدم ايضا اللوحة المعدنية المميزة ي 11 بسعر 450 ألف جنيه، بالاضافة إلى أ م س 6666 بسعر 200 ألف جنيه، وينتهي المزاد يوم الثامن من ابريل على كلا من اللوحتين س ي ف 1116 بسعر 95 ألف جنيه، واللوحة ل م ى 1 التي تقدم بقيمة سعرية بلغت 425 ألف جنيه.

اللوحات المعدنية اللوحات المعدنية المميزة ابرز اللوحات المعدنية اللوحات المعدنية الجديدة ابرز اللوحات المعدنية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

إعلان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم في غزة ولبنان الليلة

سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي.. مفاجأة مدوية بشأن اقتراب انهيار الأخضر

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها مرسيدس في مصر 2023 |صور

لمحبي الـ SUV .. سعر شانجان CS55 PLUS الجديدة في مصر

سعر هافال جوليان الجديدة في مصر .. صور

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

أرخص سيارة في مبادرة الاحلال .. اعرف سعرها

سعر بيجو 3008 الجديدة في مصر .. صور

أسعار جديدة لـ 5 سيارات رياضية و"توسان كسرت المليون" .. صور

بدل الزحمة .. أرخص سيارة مستعملة اشتريها بـ 50 الف جنيه

ترشيحاتنا

دعارة وشعوذة وبلطجة.. طارق الدسوقي يفتح النار على صناع السينما والدراما

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تحرك عسكري عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

السجن 7 سنوات عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس وأم الفحم وسخنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

التاجر لما يفلس..فاتورة كوافير قديمة بـ43 الف جنيه تثير الجدل على السوشيال ميديا

سر الخلطة.. طريقة عمل الدجاج الكنتاكي

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد صور أسماء جلال بدون مكياج

فيديو

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ