لوحات مميزة جديدة للبيع في مصر .. "س ب ع" و "6666"

يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع إلى وزارة الداخلية مجموعة جديدة من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، ويصل عدد هذه اللوحات إلى 15 لوحة، بينما ينتهي المزاد عليهم يوم الثامن من ابريل الجاري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز اللوحات المعدنية الجديدة في مصر

انطلق يوم الخامس من ابريل عدد 4 لوحات معدنية مميزة شملت الرقم 6222 م ه أ، التي قدمت بسعر 95 الف جنيه، واللوحة د ود 9999 بسعر 125 ألف جنيه، بالاضافة إلى اللوحة م ق 9999 التي بلغ سعرها 100 ألف جنيه، إلى جانب اللوحة ر د ى 1111 بسعر 110 ألف جنيه.

وبدأت اليوم 6 ابريل المزايدة على ارقام ولوحات معدنية مميزة شملت س ب ع 5 بسعر 425 ألف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 6666 س ل ى بسعر 200 الف جنيه، واللوحة ر س م 1111 بقيمة سعرية قدرها 100 ألف جنيه.

وتستمر المزايدة يوم 7 ابريل لهذه اللوحات، د هـ 1 التي قدرمت بـ 400 ألف جنيه، واللوحة م ص ن 2222 بسعر 75 ألف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 111 ع و ن بسعر 125 الف جنيه، واللوحة اللميزة ن و ر التي تحمل الرقم 3666 بسعر 115 الف جنيه.

وتقدم ايضا اللوحة المعدنية المميزة ي 11 بسعر 450 ألف جنيه، بالاضافة إلى أ م س 6666 بسعر 200 ألف جنيه، وينتهي المزاد يوم الثامن من ابريل على كلا من اللوحتين س ي ف 1116 بسعر 95 ألف جنيه، واللوحة ل م ى 1 التي تقدم بقيمة سعرية بلغت 425 ألف جنيه.