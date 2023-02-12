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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على وعمر وسيف.. لوحات سيارات مميزة شوف اسمك فيها.. تفاصيل وأسعار

ابرز اللوحات المعدنية
ابرز اللوحات المعدنية المميزة

تلقى اللوحات المعدنية المميزة إقبالا كبيرا من محبي عالم السيارات، حيث يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، باقة من هذه اللوحات، خلال الفترة الحالية وحتى يوم 14 فبراير من العام الجاري 2023.

4 ستات .. لوحات معدنية بأرقام مميزة| تفاصيل وأسعار

للبيع في مصر.. لوحات معدنية بأرقام وحروف مميزة «ج ب ل» و «ع ل م»

ويقدم موقع "صدى البلد"  قائمة تشمل العديد من اللوحات المعدنية المطروحة للبيع عن طريق المزايدة

 

أبرز اللوحات المعدنية المميزة 

 

تتضمن قائمة اللوحات المعدنية كلا من اللوحة ع م ر 1113 بقيمة 135 ألف جنيه، واللوحة ع ل ى 6665 بسعر 95 ألف جنيه، واللوحة س ي ف بسعر 95 ألف جنيه وتحمل الرقم 9333.

 

وتشمل القائمة الرقم 1 بأحرف م ن ى مع بسعر 400 ألف جنيه، واللوحة ب د ر رقم 444 بسعر 165 ألف جنيه، واللوحة أ أ ر بسعر 105 آلاف جنيه و رقم 1111، إلى جانب اللوحة ب ع ج رقم 1 مع سعر 375 ألف جنيه.

 

وتقدم اللوحة رقم 8 ع م و بقيمة  425 ألف جنيه، وم س ر برقم 999 مع قيمة سعرية بلغت 85 ألف جنيه، واللوحة ر ى ق رقم 555 بسعر 190 ألف جنيه.

 

وتقدم ضمن اللوحات المعدنية المميزة اللوحة ى س ن رقم 777 بسعر 95 ألف جنيه، إلى جانب اللوحة ع ر ب رقم 8888 والتي بلغ سعرها 110 آلاف جنيه، واللوحة رقم 2222 ر ع ب بسعر 180 ألف جنيه.

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