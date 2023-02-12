"م م س" و "م ن ى" .. لوحات مميزة للبيع .. اعرف الأسعار

يواصل موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، تقدم العديد من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تلقى اقبالا كبيرا بين قائدي السيارات ومحبي التميز، حيث يقدم الموقع عدد كبير من اللوحات، والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة من الان وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في 14 فبراير.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز اللوحات المعدنية المطروحة للبيع خلال هذه الفترة.

تقدم اللوحة م م س والتي تحمل الرقم 1 بسعر يبلغ 400 الف جنيه، بالاضافة إلى اللوحة م ن ي رقم 1 ايضا بسعر 425 الف جنيه، واللوحة المميزة التي تحمل الحرف "و" ورقم 7 بقيمة سعرية بلغت 750 الف جنيه، بالإضافة إلى الرقم 1111 مع حرفي "ر س" بسعر 110 الف جنيه.

وجاء ضمن اللوحات المميزة الرقم 9999 بأحرف م ط ر مع سعر يبلغ 100 الف جنيه، واللوحة ع ع رقم 222 بسعر 400 الف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 777 ي س و بقيمة 125 الف جنيه، إلى جانب اللوحة رقم 333 ع ص ب بقيمة بلغت 150 الف جنيه.

اللوحات المعدنية المميزة

وتباع ايضا اللوحة رقم 44 ع ل ى بقيمة قدرها 400 الف جنيه، واللوحة رقم 111 أ ه ل بسعر 100 الف جنيه، بالاضافة إلى اللوحة ب د ر التي تحمل الرقم 444 بسعر 125 الف جنيه، واللوحة ع ل ى برقم 6665 والتي بلغ سعرها نحو 95 الف جنيه.

وتضمنت القائمة الممتدة إلى يوم 14 فبراير كلا من اللوحة ر ع ب رقم 2222 بسعر 150 الف جنيه، واللوحة ع م ر 1113 بسعر 135 الف جنيه، بالاضافة إلى الرقم 8888 ع ر ب بقيمة قدرها 110 الف جنيه، واللوحة المعدنية رقم 8 ع م ر بقيمة قدرها 425 الف جنيه.